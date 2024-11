Dalla prosa alla comicità, la stagione teatrale

Una ricca programmazione, con artisti e compagnie di livello nazionale. Questo offre nuovamente al pubblico "Comacchio a Teatro", il cartellone di spettacoli della Sala Polivalente di Palazzo Bellini. Ieri è stato "aperto il sipario" sulla tredicesima edizione con l’illustrazione del programma. Due le sezioni: quella di prosa e comico, che consta di sette spettacoli e si aprirà il 10 gennaio, e la rassegna "Junior! Pomeriggi a Teatro", che tra gennaio e marzo proporrà altri quattro spettacoli dedicati a ragazzi e famiglie (la domenica pomeriggio a ingresso gratuito). La stagione teatrale comacchiese è un appuntamento atteso "che impreziosisce la ricca e articolata programmazione artistica e culturale della nostra amministrazione – ha affermato l’assessore alla Cultura Emanuele Mari –. Anche quest’anno presentiamo una stagione di eccellenza, un calendario di alto livello con artisti e compagnie riconosciuti a livello nazionale". Prosa, comicità, operetta e drammaturgia: questi gli ingredienti dell’edizione 2025 di Comacchio a Teatro, che offrirà nuovamente "una proposta culturale di grande levatura artistica – ha sottolineato il direttore artistico Massimiliano Venturi -, che conferma il ruolo di primo piano della stagione comacchiese nel cartellone diffuso de ‘I Teatri del Delta’, in rete con le programmazioni del Teatro De Micheli di Copparo e del Teatro Barattoni di Ostellato". Si apre, dunque, il 10 gennaio con la Compagnia Corrado Abbati che porterà in scena "Sul bel Danubio blu"; il 1° febbraio protagonista sarà l’effervescente ed eclettica attrice Chiara Francini con "Forte e Chiara", uno show che unisce comicità e intrattenimento. Il 9 febbraio sarà la volta di Claudio Casadio/Accademia Perduta in "L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi", mentre il 21 febbraio arriverà Vito con lo spettacolo "L’altezza delle lasagne". Il 9 marzo Alessandro Benvenuti presenterà "Pillole di me", in cui l’autore e attore toscano racconta i suoi primi cinquant’anni di carriera. Il 22 marzo, invece, Teatro stabile d’Abruzzo porterà sul palco "Bastarde senza gloria". Infine, il 5 aprile, Stivalaccio Teatro - Teatro stabile del Veneto sarà protagonista della tragicommedia dell’arte "Don Chisciotte". La campagna abbonamenti (con prelazione vecchi abbonati fino al 3 dicembre) sarà aperta sino al 7 gennaio: in questa fase la biglietteria a Palazzo Bellini sarà aperta ogni martedì delle 15 alle 18 e sabato dalle 9.30 alle 12.30 (festivi esclusi); dal 14 gennaio, la prevendita prosegue ogni martedì dalle 15 alle 18. Dal 12 dicembre sarà disponibile la prevendita on-line su www.comacchioateatro.it e sul circuito Vivaticket. Per conoscere le promozioni, consultare il sito www.comacchioateatro.it. Per informazioni: 389-1551656; 349 0807587 e info@comacchioateatro.it.

Valerio Franzoni