Dalla stazione all’università in sella. Ciclabile, entrano in azione le ruspe

Ha preso il via, il cantiere via Orlando Furioso, tra via Tumiati e via Azzo Novello, per la realizzazione della ciclovia realizzata con le risorse del Pnrr. L’opera rientra nel 2° lotto del progetto comunale che prevede la realizzazione, affidata alla ditta Costruzioni Generali Girardini spa (di Sandrigo - VI), di una serie di tratti ciclabili, per un totale di 6 km, mirati a migliorare la connessione tra le strutture universitarie e la stazione ferroviaria, per un importo lavori di un milione e mezzo.

L’intervento in via Orlando Furioso prevede la realizzazione di un percorso ciclo pedonale per uno sviluppo complessivo di 540 metri e la sistemazione dell’intera superficie adiacente la sede stradale, comprese le aree destinate a parcheggio. In particolare, nel tratto tra via Tumiati e l’imbocco di via Orlando furioso, l’intervento prevede essenzialmente la realizzazione di corsie ciclabili, tramite segnaletica orizzontale, e la creazione di nuovi passaggi attraverso le aiuole spartitraffico presenti, per garantire la circolazione in sicurezza di pedoni e biciclette nell’area dell’intersezione.

Nei tratti successivi, l’intervento prevede la stessa configurazione già realizzata nel tratto di via Orlando Furioso da via Azzo Novello a corso Ercole I d’Este, con la definizione di posti a parcheggio a lato della strada, rifiniti in massello in calcestruzzo prefabbricato su ghiaino e separati dalla pista ciclabile tramite un doppio cordolo. La pista ciclabile sarà in calcestruzzo architettonico e si svilupperà attigua all’area verde esistente sul lato della Bocciofila. L’importo lavori dell’intervento di via Orlando Furioso ammonta a 450mila euro. La ditta appaltatrice procederà per tratti progressivi, con la viabilità stradale che resterà sempre garantita.

"Questo intervento – scandisce il vicesindaco, Alessandro Balboni, presente all’avvio del cantiere – ricuce tra loro diversi assi di mobilità dolce che oggi si interrompono in alcuni punti, rappresentando talvolta anche un potenziale pericolo". Si tratta, prosegue Balboni descrivendo la zona in cui questo intervento viene portato avanti "di aree densamente abitate e molto frequentate sia da studenti che da turisti, pertanto siamo davanti a un intervento sensibilmente migliorativo che restituisce anche decoro in certi punti ormai ammalorati da tempo. Questi lavori – chiude il numero due della giunta – vanno nella direzione di rendere Ferrara una città vivibile, sicura. Dove ci si può spostare in maniera sostenibile".