Dalle specie aliene ai lupi. Tornano i ‘Darwin Day’

Alla scoperta delle ‘specie aliene’, dalle nutrie al granchio blu. In occasione dell’anniversario della nascita di Charles Darwin, presentato al Museo civico di Storia naturale il ‘Darwin Day Ferrara 2024’. Si tratta di quattro conferenze dedicate agli approfondimenti scientifici da domani al 7 marzo. Un’edizione intitolata ‘Sto arrivando, fammi spazio!’ è dedicata a ‘specie erranti fra espansioni naturali e invasioni aliene’. All’incontro sono intervenuti il direttore del Museo civico Stefano Mazzotti e il docente Giorgio Bertorelle del dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie di Unife. "L’idea di questo appuntamento annuale – così Mazzotti – è nata diversi anni fa e da allora l’abbiamo portata avanti ogni anno. Nelle sale del museo, si vuole fare chiarezza su fenomeni migratori naturali o accidentali. Un tema su cui a volte c’è confusione, rispetto alle attività di reintroduzione volontarie di specie animali a salvaguardia di di una specie in via di estinzione o scomparsa". Gli incontri saranno validi anche come crediti formativi per gli studenti universitari. "La collaborazione tra Unife e Museo civico – così Giorgio Bertorelle – è continua e pensata anche in chiave di divulgazione utile per la cittadinanza. La tematica è quella delle migrazioni e degli effetti anche sociali ed economici che comportano". Tutti gli incontri si terranno alle 17 di giovedì al Museo.

Si parte domani con presentazione del programma del Darwin Day. In apertura i saluti dell’assessore Alessandro Balboni, a seguire ‘Invasioni aliene: tra nutrie e formiche di fuoco, che sta succedendo, cosa ci aspetta in futuro e come dobbiamo rispondere a questa minaccia?’, relatore Piero Genovesi (Ispra). Il 22 febbraio si parla di lupi, il 29 di cambiamenti climatici, il 7 marzo di migrazioni, colonizzazioni e adattamenti nelle popolazioni di uccelli.

m.t.