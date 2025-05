Ricetta falsa per acquistare oppiacei in una farmacia. Giovane denunciato

Cerca di procurarsi degli oppioidi con una ricetta falsa ma viene immediatamente scoperto. A finire nei guai è stato un 25enne domiciliato nel Rodigino e già noto alle forze dell’ordine, ora denunciato dai carabinieri che lo hanno colto sul fatto.

Il giovane si era presentato alla farmacia di San Martino e aveva richiesto due confezioni di un potente farmaco antidolorifico a base di ossicodone (un oppioide usato per la terapia del dolore). Il farmacista – anche grazie alle segnalazioni dell’Ordine dei farmacisti e della Asl Ferrara riguardo a precedenti episodi analoghi avvenuti in provincia e in altre zone vicine – aveva iniziato a sospettare che la ricetta fosse falsificata e ha deciso di contattare immediatamente i carabinieri del paese.

I militari hanno identificato l’uomo, ancora presente sul posto, e, accertata la falsità della ricetta (poi sottoposta a sequestro), lo hanno denunciato per falso. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso circa altri episodi registrati nella provincia estense. L’invito dell’Arma ai farmacisti è quello di contattare subito il 112, numero unico di emergenza, nel caso in cui vengano esibite ricette sospette da parte dei clienti.