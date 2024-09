Danni della grandinata del 2023. Arrivano i contributi dalla Regione

Il Comune di Terre del Reno informa i residenti colpiti dalla violenta grandinata di luglio 2023, che sono stati assegnati i contributi di risarcimento da parte della Regione. Dunque sarà possibile per l’ente erogare a quei cittadini che hanno presentato o devono presentare, la documentazione di rendicontazione dei lavori di ripristino dei danni subiti con la grandinata. L’assegnazione della Regione era necessaria per permettere al Comune di liquidare le somme spettanti ai cittadini, che ora predisporrà gli uffici competenti e nei prossimi giorni darà comunicazioni più precise su tutto l’iter. Inoltre la precedente proroga per la presentazione della rendicontazione è stata spostata al 30 giugno 2025, per permettere ai cittadini di completare i lavori.

Commenta così Roberto Lodi, sindaco di Terre del Reno: "Finalmente arriva la buona notizia da parte della Regione, dell’assegnazione dei fondi di ristoro per la grandinata, che ha colpito in maniera devastante il nostro comune. Una notizia tanto attesa e che ci autorizza finalmente ad aiutare chi ha visto la propria abitazione danneggiata". Conclude così il sindaco: "Ci stiamo attivando velocemente per mettere in condizione gli uffici di liquidare le somme al più presto; ad ogni modo per chiunque debba ancora consegnare la documentazione, è il momento di attivarsi".