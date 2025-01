De Vittorio capogruppo di Scelgo Fiscaglia: "Obiettivo i fatti, la maggioranza i selfie"

Dopo le dimissioni di Roberto Manzoli, la lista di minoranza "Scelgo Fiscaglia" ha scelto il nuovo capogruppo che lo sostituirà in consiglio comunale. Si tratta di Giuseppe De Vittorio, consigliere comunale subentrato recentemente, "che – affermano da "Scelgo Fiscaglia" – rappresenta un segno di rinnovamento e continuità". "Come nuovo capogruppo – dichiara De Vittorio –, intendo guidare un’opposizione concreta e orientata ai fatti. Mentre l’attuale amministrazione sembra più interessata a proclami, articoli e selfie, noi lavoreremo per mettere al centro il buon governo e le necessità reali dei cittadini".