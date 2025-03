Destra Po, percorso ancora bloccato: "Tornerà operativo in 15 giorni"

Il percorso principale della Destra Po, nel tratto che collega Bondeno a Stellata, resta quello sull’argine (via per Stellata) comprensivo del tratto golenale lungo circa 500 metri all’altezza del cantiere di realizzazione del nuovo Impianto Idrovoro Cavaliera, in località Malcantone. Attualmente, il tratto golenale – ribattezzato “Variante di Malcantone” – risulta inaccessibile per via delle piene del Po e delle piogge dei mesi precedenti, ma entro quindici giorni tornerà nuovamente fruibile così come risulta da un confronto con il Consorzio della Bonifica Burana. Questo in risposta alla segnalazione avanzata tramite canali social dai gruppi Partito Democratico di Bondeno e Bondeno in Testa.

"Era stata l’amministrazione comunale di Bondeno – chiarisce l’assessore alla Sicurezza stradale, Marco Vincenzi –, ancora prima che iniziassero i lavori di realizzazione dell’impianto idrovoro, a prescrivere al Consorzio della Bonifica Burana (titolare dei lavori, ndr) l’obbligatorietà della non interruzione della Destra Po e conseguentemente di un percorso golenale alternativo che non allontanasse i ciclisti dall’argine quando questo sarebbe stato chiuso. Infatti – prosegue Vincenzi – già dall’inizio di ottobre 2024 è stato creato e aperto l’apposito percorso in golena di circa cinquecento metri. Tuttavia, a causa delle piene del fiume Po e delle abbondanti piogge che hanno caratterizzato la seconda parte dell’autunno e tutto l’inverno, il percorso golenale era divenuto impraticabile, in attesa delle condizioni idonee ad effettuare i lavori di ripristino".

Lavori attualmente pianificati e in corso che, d’accordo con il Consorzio e salvo imprevisti meteorologici, garantiranno la riapertura del breve tratto golenale entro una quindicina di giorni, quindi entro la fine del mese di marzo. Solamente durante il periodo invernale di inaccessibilità del tratto golenale, è stato individuato un apposito e secondario percorso alternativo (quello evidenziato dai gruppi di minoranza consigliare) che utilizza esclusivamente strade secondarie e poco trafficate, in modo da consentire a ciclisti e cicloturisti di spostarsi in sicurezza da Bondeno a Stellata e viceversa. Tale percorso secondario, che parte dalla zona industriale di Bondeno e transita per le frazioni di Ponti Spagna e Zerbinate, è indicato da apposita e diffusa cartellonistica turistica recante la dicitura “Destra Po”, ma verrà dismesso entro breve non appena tornerà fruibile la “Variante di Malcantone”.