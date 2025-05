Diffamazione social al consigliere Rendine, assolto attivista Pd

L’attivista Pd Diego Marescotti non ha diffamato Francesco Rendine, attuale consigliere comunale eletto nelle fila della lista civica del sindaco Alan Fabbri. A stabilirlo è stato il giudice Giovanni Solinas, che ieri lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato. Nella scorsa udienza la procura aveva chiesto la condanna a sei mesi di reclusione, mentre la difesa aveva insistito per l’assoluzione. Al centro del procedimento c’era un commento Facebook dell’attivista dem, nel quale si faceva riferimento a una vicenda che riguardava un appartamento di proprietà del consigliere a Pontelagoscuro, già oggetto in passato di polemiche e dibattito per presunti comportamenti molesti e illeciti degli inquilini in affitto. Il post di Marescotti fu ritenuto offensivo da parte di Rendine che sporse querela. La vicenda si è definita ieri, con il verdetto del giudice che ha ritenuto quel commento non diffamante.