"Diffamò un tecnico, condannate Baruffaldi"

Si avvia alle battute conclusive il processo che vede imputato per diffamazione l’ex consigliere comunale Lorenzo Baruffaldi. Secondo le accuse, avrebbe offeso la reputazione di un geometra membro della Commissione architettura del Comune commentando un post su Facebook con il collegamento a un video della trasmissione ‘le Iene’ sul tema della ricostruzione post terremoto in Emilia. Nel post incriminato, l’imputato si domanda "... perché continuate ad accettare fra i membri della Commissione architettonica dei ladri?". Il tutto facendo riferimento ad alcune dichiarazioni del servizio delle Iene e indicando quindi di seguito – pubblicando una scheda – i componenti di tale organo, fra cui la parte lesa che ha sporto querela.

Il processo scaturito da quella denuncia è approdato ieri alla fase della discussione. Il pubblico ministero onorario Stefania Borro ha chiesto per l’imputato (assistito dall’avvocato Elisa Cavedagna) la condanna a mille euro di multa. La difesa ha invece insistito per l’assoluzione. Al termine della discussione il giudice ha rinviato al 27 novembre per la lettura della sentenza.

re. fe.