"Differenziata record? Bene ma perché c’è spazzatura ovunque?"

Caro Carlino,

in riferimento all’articolo del 29 ottobre sull’Ecosistema urbano sono contenta che a Ferrara la differenziata funzioni, ma devo evidenziare come invece Ferrara sia invasa dai topi, anzi ratti. Il vicesindaco evidenzia il buon risultato della lotta all’ abbandono dei rifiuti con le fototrappole e con le multe: come mai allora in tutta la città sono visibili a tutti gli abbandoni di sacchetti intorno ai cassonetti che quindi attirano i topi sia di giorno che di notte? Per cui occorre giornalmente mandare spazzini per ripulire. Come mai la città è tappezzata dalle cassette con le esche per i topi , da sud a nord, da est a ovest e anche in Centro? Come mai troviamo topi morti nei nostri cortili, dopo aver mangiato le esche? E molti cittadini devono mettere anche le trappole intorno e dentro le loro abitazioni? Dal 2020 nel mio quartiere siamo circondati da topi che girano senza paura, sia di giorno che di notte, e che ora dopo aver mangiato le esche troviamo morti in ogni dove: nei prati e nei cortili dove magari giocano dei bambini. Dal 2020 nel mio quartiere continuiamo a chiedere di intervenire, ma nonostante anche uno fitto scambio di mail e di contatti con il precedente Assessore in carica, da noi nulla è stato fatto, nessuna fototrappola installata, nessuna fattiva ricerca delle persone incivili che buttano per terra l’ umido, la plastica, il vestiario, anche mobili e tosaerba, ecc. L’ unica risposta ricevuta è stata che 1 controllo è stato fatto ma non si sono trovati dei colpevoli. Non devo spiegare immagino la pericolosità per la salute pubblica dei Ratti, delle malattie che possono portare. Chiedo e spero quindi che si possa intervenire in maniera più massiccia e risolutoria magari con una sinergia tra Comune ed Hera.

f. m.