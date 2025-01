"Disincentivare l’uso delle auto"

I dati sulla qualità dell’aria sono nella norma, ma c’è chi, come Loredana Ciobanu, che vorrebbe maggiore attenzione: "In città bisognerebbe disincentivare il traffico della auto con iniziative concrete. I cittadini che vanno in centro, e non solo, dovrebbero utilizzare maggiormente i mezzi pubblici. I dati sono nella norma? Bene, ma non bisogna fermarsi". Un ruolo importante, aggiunge Loredana, arriva anche dal riscaldamento delle abitazioni: "Ci sono situazioni in cui non effettuano periodicamente la pulizia delle caldaie e questo può incidere sulla qualità dell’aria. A Ferrara, comunque, si sta bene è meno inquinata rispetto ad altre città, ma questo non ci deve frenare".