Distribuzione sacchi della spazzatura

È cominciata a San Giovanni di Ostellato la distribuzione dei sacchi per la spazzatura nel centro sociale Ancescao. Nel corso delle prossime due settimane sarà possibile, per i residenti della principale frazione di Ostellato, di ritirare la dotazione annuale di sacchi per la raccolta porta a porta nella sede Ancescao, in via Lidi Ferraresi 153. Per il ritiro basterà il codice cliente. Si potranno ritirare i sacchi mercoledì 1° febbraio dalle 9.30 alle 12.30 e sabato 4 febbraio dalle 10 alle 12.