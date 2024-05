Donne in lista, dibattito al Cdd

Le socie del Centro documentazione Donna hanno organizzato un incontro con alcune donne che si candidano alle prossime elezioni comunali nelle liste civiche. Le persone invitate a parlare delle loro motivazioni e di quelle delle loro liste sono per la lista civica Anselmo sindaco Elisa Bratti, per la lista civica La Comune Giuliana Adreatti, per la Lista civica Ferrara al Centro Antonella Camilli e Caterina Natali, per la lista civica Sinistra unita per Anselmo Marina Contarini, per la lista I Civici Marisa Tassinati Cardin. Saranno inoltre presenti altre singole candidate delle varie liste non direttamente legate ai partiti. L’appuntamento è per sabato alle 16 in via via Terranuova 12/b.