Due giorni per rivivere la storia con ’Usi e Costumi’ a Ferrara Expo

Oggi e domani, dalle 10 alle 18, grazie a ‘Usi e costumi’ assisteremo a un vero e proprio viaggio nel tempo tra luoghi, sapori e rievocazioni storiche. Sarà un’occasione per professionisti della rievocazione storica, aziende, associazioni, enti di promozione turistica, appassionati e semplici curiosi per incontrarsi e parlare di storia nel segno della valorizzazione del patrimonio storico italiano. All’interno dei padiglioni di Ferrara Expo ci saranno ben 200 espositori da tutta Europa che, nel segno dell’archeologia sperimentale per fedeli riproduzioni, mostreranno al pubblico oggetti di carattere storico, da quelli dei legionari romani fino alle uniformi delle Guerre Mondiali, passando per le arie Napoleoniche o Risorgimentali, permettendo anche al pubblico di incontrare personaggi che sembrano appena usciti dai libri. Non possono mancare musica storica, danza, arte, spettacoli di strada, ma anche l’enogastronomia tradizionale con ricette antiche e pietanze locali. ’Usi e Costumi’ è un momento di ritrovo irrinunciabile per chi opera a diverso titolo nella salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, ma anche un luogo per immergersi nella storia e formulare nuovi itinerari di viaggio. All’interno sono presenti anche ’Via Historica – Fiera del Turismo Storico’, ’Sagitta Expo’ (area destinata al Tiro con l’Arco) e ’Scripta Manent - Piccolo Salone del Saggio e del Romanzo Storico’. In contemporanea, anche l’importante ’SoftAir Fair’, Fiera Nazionale del Softair, che trova a Ferrara la sua location storica da decenni.

Laura Guerra