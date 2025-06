Duello senza esclusione di colpi. Anche le donne si danno battaglia

Un viaggio nel tempo. Il Sottomura degli Angeli di Ferrara ospita una spettacolare rievocazione medievale a Ingresso libero. Da oggi al 15 giugno, il suggestivo Sottomura degli Angeli di Ferrara si trasformerà in un vibrante scenario medievale, accogliendo visitatori di ogni età per una rievocazione storica che promette emozioni, divertimenti e un autentico tuffo nel passato.

L’evento, a ingresso completamente gratuito, offrirà un programma ricco di tornei, duelli, spettacoli di fuoco, esibizioni di musici e sbandieratori, garantendo un’esperienza indimenticabile per tutti. L’ingresso alla manifestazione avverrà anche dalla storica Porta degli Angeli, segnando l’inizio di un vero e proprio viaggio attraverso la storia, dove cavalieri, dame, artigiani e menestrelli prenderanno vita per far rivivere l’atmosfera affascinante del Medioevo.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere l’intera famiglia, con uno spazio bimbi dedicato che proporrà laboratori creativi e giochi a tema, offrendo ai più piccoli l’opportunità di imparare divertendosi e di scoprire le tradizioni dell’epoca. Per deliziare il palato dei visitatori, sarà presente una locanda che proporrà delizie per tutti i gusti, con un’offerta gastronomica ispirata ai sapori e alle ricette medievali, pur adattandosi alle esigenze moderne.

L’evento è a cura della Contrada Borgo San Giovanni. Programma. Domani, alle 19,30, apertura Taverna del marchese. Alle 20, inaugurazione. Alle 20,30 torneo del fante. Sabato, alle 8, apertura Taverna del marchese. Torneo femminile di 1vs1 ad impatto pieno a livello internazionale. Alle 13, torneo maschile di 1vs1 ad impatto pieno a livello internazionale. Alle 16, torneo di arcieri. Alle 19:30 premiazioni 1vs1. Alle 20:30 profight femminile (duello in armature senza esclusioni di colpi). La sera, alle 21, lo spettacolo di focoleria a cura della contrada Borgo San Giovanni. 21,30 inizio profight maschile. Domenica, alle 8, apertura Taverna del marchese. Alle 8,30 torneo femminile di Buhurt (combattimento in armatura a squadre). Alle 14 torneo maschile di Buhurt (combattimento in armatura a squadre).