É morto monsigor Danillo Bisarello. Oggi una veglia, lunedì le esequie

L’arcivescovo Gian Carlo Perego in comunione con il presbiterio e l’intera Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, annuncia la scomparsa di Danillo Bisarello (foto), nelle prime di ieri e porge le più sentite condoglianze ai familiari e alla comunità parrocchiale del Beato G. Tavelli da Tossignano. "Nel ringraziare il Signore per il prezioso ministero svolto a favore dell’Arcidiocesi – si legge in una nota – ne affida l’anima alla preghiera dei confratelli e di tutti coloro che lo hanno amato". Oggi alle 21 si terrà una veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale del Beato G. Tavelli dove lunedì prossimo alle 10.30, avranno luogo le esequie presiedute dall’arcivescovo. Il feretro proseguirà per Villa del Conte. Monsignor Danillo Bisarello era membro del Pio Sodalizio ’XL Martiri Sebasteni’. Era nato a San Giorgio in Bosco in provincia di Padova, il 30 luglio 1954 ed era stato ordinato a Ferrara il 20 giugno 1981. Vicario parrocchiale della Sacra Famiglia dal 1981 al 1986, parroco a Benvignante dal 1983 al 1987, ha ricoperto il ruolo di Economo dell’Arcidiocesi dal 1986 al 1987, quello di segretario del consiglio diocesano Affari Economici (1987/2014), di Amministratore dell’Istituto superiore di Scienze Religiose ’Beato Tavelli’ (1987/1990) e del settimanale diocesano ’La Voce di Ferrara-Comacchio’ (1987/1990). Dal 1992 al 1997, Bisarello è stato delegato vescovile a Lido Spina, economo del Seminario Arcivescovile dell’Annunciazione e del Seminario Vescovile di Comacchio (1992/2014). Per molti anni ha ricoperto il ruolo di Segretario della Fondazione Istituto ’Pio XII’. Per un anno è stato Amministratore parrocchiale a Coronella.