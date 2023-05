Ferrara, gli amici scout pregano per Elisa Maietti: "Era una ragazza veramente molto in gamba"

Ferrara, 7 maggio 2023 – Una veglia di preghiera per ricordare Elisa. Si è svolta nella serata di venerdì scorso la veglia in ricordo di Elisa Maietti, neo mamma di 33 anni, scomparsa giovedì poche ore dopo aver dato alla luce Alice, la primogenita. A ricordarla in questo incontro di preghiera, nella parrocchia di San Luca, a cui hanno partecipato anche i genitori, comprensibilmente sconvolti, sono stati gli amici del gruppo scout Agesci Ferrara 4.

"Ora pensiamo alla piccola Alice”

"Elisa è stata capo scout per molti anni - ha raccontato la mamma di due ragazze che sono state proprio nel gruppo scout di Elisa – si sono condivisi molti momenti insieme, è sempre stato un bellissimo gruppo, ed Elisa era veramente molto in gamba".

"Ricordo che Elisa era nel gruppo scout fino a tre anni fa – ha raccontato don Chendi, parroco di San Luca – . È saccaduto tutto molto improvviso, abbiamo organizzato la veglia velocemente, e so che anche i genitori hanno partecipato. Gli amici hanno anche organizzato una raccolta fondi per sostenere la famiglia".

Chi era Elisa Maietti

Elisa Maietti, era una stimata ricercatrice. Dopo la laurea con lode in scienze statistiche all’Università di Bologna e un dottorato di ricerca in scienze mediche generali e scienze dei servizi, aveva svolto attività di ricerca dal 2014 al 2017 presso il dipartimento medico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara in tema di supporto statistico alla ricerca clinica, in contemporanea ad un incarico di insegnamento presso il master di II livello "Scuola di ricerca clinica ed epidemiologica" del dipartimento di scienze mediche dell’Università di Ferrara.

Successivamente Maietti aveva ottenuto un assegno di ricerca presso lo stesso dipartimento tra il 2017 e il 2018. In seguito la ricercatrice si era spostata a Bologna, dove aveva conseguito, nel 2022 un dottorato di ricerca in scienze mediche generali e scienze dei servizi, presso il dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie, e sempre a Bologna collaborava con la cattedra di epidemiologia e biostatistica della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.