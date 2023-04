Elon Musk: "L’Italia sta scomparendo"

"L’Italia sta scomparendo". Lo ha scritto venerdì Elon Musk (foto) rispondendo su Twitter a un messaggio di Andrea Stroppa, esperto di sicurezza informatica, che aveva scritto che "la natalità in Italia è ai minimi storici e la mortalità resta alta". Osservando poi che "la situazione sta peggiorando", nel senso che "stiamo andando a tutta velocità verso il declino e il potenziale dimezzamento della popolazione italiana". Già lo scorso anno, rispondendo sempre allo stesso utente, il miliardario aveva spiegato in un altro tweet come "il collasso della popolazione è la maggiore minaccia alla civilizzazione". A lui aveva poi risposto l’allora leader di FdI Giorgia Meloni, "continuando così avremo una società senza figli, che crollerà, ma è positivo che una persona visibile come Elon Musk ne parli". Oltre i dati sulla natalità, Istat ha pubblicato anche le previsioni demografiche al 2031, che raccontano di un calo sensibile. Fornendo anche dati regionali, provinciali e di alcuni comuni italiani.