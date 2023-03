Emergenza maltempo, dal governo i fondi per raccogliere la legna

In arrivo nuovi fondi non solo per far fronte ai danneggiamenti provocati dal maltempo. Ma, il Consiglio dei ministri dell’altro giorno, ha stabilito di stanziare mezzo miliardo di euro per il comparto agricoltura con il finanziamento di progetti per la raccolta di legname nei territori colpiti da eventi atmosferici o metereologici, nubifragi, piene alluvioni frane e esondazioni. Il nuovo ‘Decreto legna’ è stato presentato dal presidente della Commissione agricoltura della Camera Mirco Carloni, alla presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Con la Commissione agricoltura della Camera hanno partecipato i deputati ferraresi Mauro Malaguti (FdI) e Davide Bergamini (Lega).