Eventi e tavolate in centro ’Pizza Street’ è servita: "Ogni sera 500 persone"

Per cinque serate, dal 18 al 22 giugno 2025, piazza Trento e Trieste a Ferrara si trasformerà in una grande pizzeria a cielo aperto, per la nuova edizione di “Pizza Street”. L’evento, ideato e organizzato da Feshion Eventi, è un omaggio al piatto italiano più amato al mondo, è patrocinato dal Comune di Ferrara ed è realizzato in collaborazione con la pizzeria “Andrea&Lauretta”, con “Zaguli Lab” e con il supporto della Fondazione Ado. Per tutte e cinque le serate, in piazza Trento e Trieste verrà allestita una distesa di tavoli, si cenerà sotto le stelle, ci sarà un diverso intrattenimento ogni sera e si degusteranno le specialità di “Andrea&Lauretta”. L’iniziativa è stato presentato ieri dall’assessore alle Attività produttive del Comune di Ferrara, Francesco Carità, dalla titolare di FEshion eventi Alessandra Scotti e da Matteo Iannone e Valentina Mencarelli della pizzeria “Andrea & Lauretta”.