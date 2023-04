Ferrara Bene Comune, assemblea associativa Tra tariffe e ambiente

Ferrara Bene Comune terrà la propria assemblea associativa, aperta a tutti, oggi alle 20.30, con apericena a partire dalle 19.30, a Ferrara presso il ristorante 381 in piazzetta Arcangelo Corelli n. 24 (zona Giuoco del pallone). E’ un evento pubblico e aperto per raccogliere idee, consigli, suggerimenti per la promozione di proposte concrete sui problemi economici, sociali e politici della città di Ferrara, con particolare attenzione al civismo e alla partecipazione attiva dei cittadini. Si partirà da temi concreti quali ambienteenergia, mobilità, welfare, giovani, asili, servizi pubblicitariffe e molto altro. In questa direzione, ci aiuteranno Laura Roncagli (Terzo Settore) e Francesco Fersini (avvocato amministrativista e già candidato sindaco di Ferrara nel 2014).