Ferrara Food Festival. Eccellenze del territorio. E la cucina diventa cultura

Il Ferrara Food Festival entra nel vivo. Protagoniste dell’evento, che si svolge nel centro storico fino a domenica, le eccellenze enogastronomiche del territorio ferrarese. Il ricco programma di appuntamenti comprende showcooking, degustazioni, grandi nomi ed importanti ospiti sia dell’alta cucina che dello spettacolo, dello sport e della cultura.

Il centro storico ospita, oltre a eventi dedicati ai foodies, spettacoli itineranti, di animazione e intrattenimento e incontri culturali per scoprire le bellezze artistiche e architettoniche di Ferrara. L’iniziativa nelle vie del centro tra piazza Trento e Trieste, piazza Castello, piazza Savonarola, piazza Municipale coinvolgendo tante realtà del settore, associazioni di categoria, aziende, Consorzi di tutela, Comuni limitrofi, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di promozione, valorizzazione e crescita del territorio e dell’indotto. Igp, dop, doc per celebrare prodotti, profumi, sapori indimenticabili in un vero e proprio viaggio nel gusto. Ormai cifra distintiva di questo evento che coniuga la tradizione enogastronomica ferrarese con iniziative divulgative e culturali, la presenza di famosi nomi amati ed apprezzati dal pubblico, provenienti non solo dall’ambito food e dell’alta cucina, ma anche da quello dello spettacolo, dello sport, della cultura e del cinema, per una celebrazione a 360° della città e del suo territorio.

Ambasciatore del Gusto, il riconoscimento che ogni anno premia una personalità legata al mondo dell’alta cucina e in generale dal panorama culinario, che con il suo lavoro e la sua bravura abbia contribuito a promuovere e divulgare questo comparto. A ricevere il premio per questa edizione 2024 il volto tv di Cotto e Mangiato Tessa Gelisio, imprenditrice vitivinicola e attivista ambientale. A FerraraFoodFestival 2024, l’appuntamento con Gli Chef di Edoardo Raspelli, ciclo di due incontri dove il critico enogastronomico, giornalista food e volto televisivo incontra i protagonisti dell’alta cucina nazionale, in un’occasione di incontro e dialogo con il pubblico, che può vedere questi grandi cuochi all’opera durante gli showcooking cui l’intervista si accompagna. Tra gli ospiti che quest’anno Edoardo Raspelli ha invitato a Ferrara, ritroviamo lo chef cinque stelle Michelin Igles Corelli, nome che risuona nell’olimpo della gastronomia italiana e che a questo territorio è legato. Corelli è originario di Argenta e proprio qui ha mosso i primi passi nella cucina stellata, al ristorante Il Trigabolo, fucina di talenti da dove sono passati alcuni tra i più importanti chef italiani.

Un altro evento ormai consolidato nel palinsesto del FerraraFoodFestival è I Piatti Stellati, dove ogni anno uno chef di fama nazionale presenta una propria ricetta ispirata alle eccellenze ferraresi, preparandola e proponendola al pubblico. Quest’anno ospite e protagonista Daniele Persegani, maestro della cucina tradizionale, il cui nome evoca immediatamente semplicità, gusto e genuinità. Immancabile il premio Diamante Estense, che ogni anno viene conferito ad un personaggio di caratura nazionale che sia particolarmente legato alla città di Ferrara o al suo territorio e che abbia quindi contribuito a promuoverne l’immagine e il nome. Ferrara Food Festival è organizzato da Sgp Grandi Eventi con l’associazione Strada dei Vini e dei Sapori della provincia di Ferrara, patrocinio del Comune e della Camera di Commercio.