Ferrara, si arrampica per gioco sulla grondaia e cade: grave

Ferrara, 13 maggio 2023 – Doveva essere un semplice gioco tra ragazzini. Una di quelle ‘prove’ compiute per sfoggiare abilità e coraggio davanti agli amici. Spesso però, quando si hanno sedici anni il senso del pericolo passa in secondo piano. Al punto da trasformare un pomeriggio di divertimento in un dramma. È quello che è accaduto ieri alla Città del Ragazzo di via Don Calabria, dove un ospite sedicenne si è arrampicato su una grondaia per poi precipitare nel vuoto. Ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Cona.

Folle gioco. Sono le 15.45. Nel cortile della struttura ci sono alcuni adolescenti che giocano. A un tratto, uno di loro decide di tentare un azzardo. Vuole raggiungere la sua camera entrando dalla finestra. Per farlo si arrampica su un pluviale. Sale fino a un’altezza di sei metri. Ha praticamente raggiunto il davanzale quando succede qualcosa che gela le risate e il chiacchiericcio dei coetanei. Mette un piede in fallo e scivola. Da quel momento, tutto succede in una frazione di secondo. Il sedicenne perde l’equilibrio e la presa sulla grondaia. Precipita nel vuoto. Dopo un volo di sei metri impatta al suolo, sbattendo violentemente la testa.

I presenti danno subito l’allarme. Sul posto si precipitano il 118 con ambulanza e auto medica e i carabinieri. I sanitari si accorgono subito che le condizioni del giovane sono critiche. Dopo le prime cure sul posto viene caricato in ambulanza e portato all’ospedale di Cona. Ora è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Nel frattempo, i militari dell’Arma raccolgono tutte le testimonianze utili a ricostruire i dettagli dell’accaduto, escludendo sin da subito il coinvolgimento di altre persone in quella che si è rivelata essere una assurda e pericolosissima bravata.