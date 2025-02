Ferrara vola a Sanremo. Taranto: "Sono onorata"

Ferrara fa i bagagli e si trasferisce nella città marittima ligure di Sanremo. Durante il festival canoro più prestigioso del bel paese infatti, che prenderà il via questa sera nella suggestiva cornice della città dei fiori, si vedrà anche la presenza della modella ferrarese Federica Taranto, la quale si diletterà – nei giorni della ’Fashion week’ – in sfilate e shooting fotografici all’interno della splendida Villa Ormond. La giovane top model presenzierà infatti al ’villaggio’ del festival e sfilerà sul carpet situato fronte Ariston, accompagnata da altre modelle. Grazie, quindi a ’Miss Ferrara 2009’, la città estense sarà presente alla settantacinquesima edizione del ’Festival della canzone italiana’. Due giorni intensi, quelli che si prospettano, tra moda, musica, canzoni e vip dello star system nazionale ed internazionale. Tra i vari ospiti internazionali si ricorda il nome, per citarne solo uno, dei Duran Duran. Quest’anno si preannuncia essere un‘edizione ricca e stimolante, piena di colpi di scena che andranno a colorare uno tra gli eventi più importanti e amati d’Italia.

"Sono veramente onorata ed emozionantissima per questa meravigliosa opportunità che mi è stata offerta – dichiara Federica Taranto –. Ringrazio di cuore gli organizzatori e gli stilisti. Sicuramente è una di quelle esperienze, questa, che andrò ad aggiungere al mio bagaglio professionale. Non vedo l’ora di poter presenziare alla ’Kermesse’ per eccellenza".