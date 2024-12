Feste e famiglie. Doppio incontro

‘Feste e famiglie’ è il tema delll’incontro di oggi alle 10 al Centro per le famiglie di via Risorgimento. L’iniziativa, nell’ambito di ‘Da mamma a mamma’, si muoverà tra il piacere della condivisione e la sfida dei rapporti familiari. L’appuntamento è per tutte le mamme con bambini fino a un anno. Sabato alle 10, invece, l’incontro ‘Da mamma a papà’ verterà sul valore del dono. L’incontro tematico è rivolto a mamme e papà con bambini fino a un anno. Le letture e il laboratorio creativo sono invece rivolti ai bambini tra i tre ei sei anni.