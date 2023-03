Filarmonica stasera in assemblea Bilanci e programmi per il 2023

È in programma stasera alle 21, presso la sede dell’Associazione musicale ‘Arianna Alberighi’ Scuola di Musica - Filarmonica di Tresigallo, l’annuale assemblea generale dei soci, per deliberare sui bilanci consuntivo 2022 e preventivo 2023, nonché sulle relazioni del direttore della Scuola e del presidente. Di fatto, sarà l’occasione per tirare le somme della passata stagione e per portare all’attenzione degli oltre 150 soci quella che sarà l’attività del 2023. Saranno elencate le manifestazioni organizzate dall’Associazione musicale, dalla rassegna appena terminata dei ‘Concerti con tè…’, nonché i tradizionali ‘Appuntamenti Musicali di Giugno’. Si parlerà anche e soprattutto della Scuola di Musica, quest’anno arrivata ad avere circa 130 iscritti, divisi in 14 classi, dal corso di ‘Laboratorio Musicale’ per bambini dai 3 ai 5 anni, sino alle lezioni di strumento musicale ad adulti ultrasettantenni, passando per le varie cattedre di strumento ad orientamento bandistico e moderno. Saranno anche informati i soci di quanto avvenuto a febbraio scorso, quando la Filarmonica è stata impegnata in una registrazione dal vivo dell’Ouverture del Barbiere di Siviglia nel Teatro ‘900 di Tresigallo, quale rievocazione della prima musicale in occasione dell’inaugurazione del Teatro nel 1936, e che costituirà la colonna sonora del documentario su Tresigallo, girato a febbraio dall’artista-documentarista austriaco Willi Dorner. L’Assemblea è aperta ai soci, ma anche a tutti i cittadini con a cuore l’attività culturale.