Fiumi di vino al Castello Estense per i tre giorni di Calici d’Autunno

Calici d’Autunno torna, per la sua decima edizione, da oggi a domenica nella cornice del Castello Estense. Si tratta di una delle degustazioni eno-gastronomiche più attese dell’anno, che ospiterà produttori e cantine da tutta Italia – oltre ad alcune chicche francesi – e che si svolgerà nel Cortile e negli Imbaracaderi del Castello Estense.

L’evento si compone di un denso programma di masterclass e musica dal vivo. Inoltre, la kermesse quest’anno si tinge di rosa grazie al coinvolgimento dell’associazione le ’Donne del Vino’ e alla collaborazione con la mostra fotografica ’Dalle mani delle donne’, un progetto della fotografa Tiziana Anaizit Marongiu. Oggi l’evento si terrà dalle 17 a mezzanotte, domani dalle 19 a mezzanotte e domenica dalle 17 alle 23. Il biglietto ha un costo di 15 euro comprensivo di un portacalice, un calice (con cauzione di 5 euro) e dieci talloncini per creare la propria degustazione. È possibile acquistare il ticket ridotto online al prezzo di 12 euro fino a esaurimento, quando il costo sarà di 13 euro fino al giorno prima della partecipazione. Si potrà inoltre trovare un infopoint nel cortile del Castello Estense per acquistare o ritirare il ticket e prendere parte alla degustazione. Come anticipato, Calici d’Autunno inaugurerà la mostra fotografica ’Dalle mani delle donne’, il primo delle tante iniziative dedicate al mese contro la violenza delle donne. La mostra si svolgerà all’interno dello spazio ’Via Coperta’ e sarà ad accesso libero e gratuito. Alle masterclass è possibile partecipare su prenotazione.

Questo il programma di oggi: alle 17 ci sarà ’Wine Tasting with Wall Street English’, una degustazione in inglese e gratuita a cura di Wall Street, seguita alle 18.30 dalla degustazione ’I vitigni autoctoni della via Emilia’ curata dall’associazione Le Donne del Vino e dal costo di 20 euro. Alle 20.30, infine, ci sarà ’Franciacorta: una Terra, un Vino, un Metodo’, degustazione a cura del maestro assaggiatore Onav Fabio Consoli e dal costo di 35 euro. Dalle 20 la serata sarà accompagnata dal gruppo dal vivo ’Perry e Lady Martini’, con musica anni ’50. L’evento è in collaborazione con Onav Ferrara, Onav Bologna, Onav Franciacorta, Le Donne del Vini, Wine Eventi Bologna e la fotografa Tiziana Anaizit, con il Patrocinio del Comune.