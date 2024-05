Forlani alla guida della lista civica: "Sentiamo il sostegno del paese"

Si è svolto in un clima familiare e di crescente entusiasmo la tappa di avvicinamento alle amministrative di giugno di "Insieme per Ostellato", la lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Rossano Forlani. L’altra sera nel ristorante Ottocento, a San Vito, c’era un centinaio di persone attovagliate per ascoltare programmi e vedere i candidati, tra gli ospiti il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi (in lista con Forlani c’è la sua compagna). "E’ andata bene – è il commento di Davide Marchini, ex calciatore di Spal e Cagliari, uno dei candidati più conosciuti, consigliere uscente della Lega – ogni iniziativa che organizziamo fa registrare un miglioramento, di presenze e di interesse". "In pochi giorni stiamo recuperando il tempo perduto – è l’intervento di Rossano Forlani – Il nostro è un gruppo civico, distaccato dai partiti e, pur alla sua prima esperienza in campo politico, mostra carica e voglia d’imporsi nella corsa elettorale. Ci stiamo dando da fare e i primi segnali ricevuti dal territorio sono confortanti e ci stimolano a fare sempre più. La gente sente il bisogno e ha voglia di un cambiamento focalizzato sul coinvolgimento nella vita di tutti i giorni". Il candidato sindaco ha 53 anni, residente nel capoluogo, ricopre il ruolo professionale di consulente aziendale dopo aver dedicato gran parte del proprio percorso come dirigente di "Sipro" di San Giovanni: La squadra di Forlani è composta da altri dieci profili.

f.v.