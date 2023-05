Franano gli argini Cede la strada Acciaioli, scatta lo stop al traffico In azione ruspe e volontari

di Valerio Franzoni

Un tratto della Strada Panoramica Acciaioli è stato chiuso al traffico a causa di un cedimento sulla carreggiata in corrispondenza del canale Bordighino, a Lido delle Nazioni. La scoperta dell’avvallamento è avvenuta nella mattinata di ieri e, a seguito di un sopralluogo, i tecnici comunali hanno predisposto la chiusura del tratto tra viale Libia e viale del Lago sia ai mezzi che ai pedoni per motivi di sicurezza. Sono intervenuti i funzionari dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e del Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara, con gli escavatori, allo scopo di scoprire la causa del cedimento che è improvvisamente accaduto. Una delle ipotesi, è che possa essersi creata una falla nella condotta sottostante la sede stradale. È quello che stanno cercando di appurare i tecnici che si sono messi subito all’opera, avviando le prime operazioni di scavo e pulendo le banchine laterali alla carreggiata. Non casuale era la presenza dei tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile: oltre ad essere uno dei principali collegamenti tra i Lidi Nord, la Strada Panoramica Acciaioli si snoda su un argine di seconda difesa a mare. Un’opera di difesa strategica per il territorio, come è stato dimostrato anche a seguito della mareggiata a Lido di Volano a novembre. Nella giornata di ieri, si è provveduto al ripristino della funzionalità idraulica del canale che ha sia una funzione irrigua, che di scolo delle acque. Grazie a questi interventi sarà possibile approfondire le cause del cedimento e consentire agli enti coinvolti di intervenire. Il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri spiega che il cedimento è stato segnalato nella mattinata di ieri "e, a seguito di un sopralluogo, è stata approntata l’ordinanza per la chiusura del tratto stradale" sino al completo ripristino della sede stradale. "Quel tratto – spiega il primo cittadino – è facilmente bypassabile, percorrendo strade parallele. I tecnici degli enti interessati sono già al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile la situazione". L’ordinanza è stata firmata dal dirigente comunale dell’Ufficio Lavori Pubblici, architetto Daniele Cavallini. Sono state disposte segnaletica e transenne, a tutela della circolazione veicolare e ciclopedonale. Verrà ripristinato quanto prima non solo il tratto di strada, ma anche l’argine sul quale è costruito.