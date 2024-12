"Fratelli d’Italia forza trainante. Ora un progetto per le comunali"

C’è un convitato di pietra per elezioni comunali del 2026: Fratelli d’Italia, che cresce in modo tumultuoso e prenota un posto da protagonista nel suo schieramento. Alle regionali nella nostra provincia il centrodestra ha mietuto consensi significativi nel Portuense. Un segnale incoraggiante nell’ottica delle elezioni comunali di Portomaggiore del 2026. "Successo – commenta il coordinatore di Fratelli d’Italia di Portomaggiore, Roberto Badolato – che avvalora la bontà del progetto messo in campo dalla nostra lista, Uniti per Portomaggiore, che aveva visto la partecipazione dei partiti storici del centrodestra. Particolare soddisfazione esprimiamo inoltre nei confronti dell’ottimo risultato ottenuto all’interno della coalizione da Fratelli d’Italia, che ci ha visto premiati da un lusinghiero 30,42%, portandoci a pochi punti di percentuale dal Pd".

Nell’ottica del centrodestra c’è un dato molto incoraggiante che arriva dalle regionali per quanto riguarda il comune di Portomaggiore: la proposta civica di Elena Ugolini, allargata e sostenuta dal centrodestra, ha raccolto la maggioranza del voto portuense: 51,62 % per Elena Ugolini, 45,86 % per Michele De Pascale e il 2,52 % per altre liste. Ricordiamo che tre anni fa il centrosinistra elesse sindaco Dario Bernardi per poche centinaia di voti, avvantaggiandosi delle divisioni nel campo opposto, anche se pure a sinistra ci furono altre due liste alternative.

"Il dato delle regionali – riprende Badolato – conferma l’innegabile radicamento raggiunto sul territorio e l’indubbia centralità di Fratelli d’Italia nel progetto della costruzione di un centrodestra portuense forte e allargato alle realtà civiche del territorio. Un risultato che deve renderci responsabili per la creazione di un progetto con le carte in regola per ambire finalmente al governo di Portomaggiore". Franco Vanini