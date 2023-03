Furti in ospedale Infermiera nei guai

Nel mese di febbraio l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara ha segnalato degli ammanchi sospetti di materiale sanitario da un reparto dell’Ospedale civile “Mazzolani-Vandini” di Argenta. I Carabinieri della locale Stazione hanno avviato degli accertamenti che hanno permesso di individuare un’infermiera quale presunta responsabile degli indebiti prelevamenti dei materiali. Considerato che il lavoro della donna risultava organizzato su turni, i militari sabato 25 marzo l’hanno osservata durante il servizio, notando che la stessa prelevava dei materiali dal reparto in cui stava operando. All’uscita del nosocomio i Carabinieri di Argenta e Santa Maria Codifiume hanno proceduto al controllo dell’infermiera, a seguito del quale è stata trovata in possesso di attrezzatura ospedaliera e farmaci da banco verosimilmente poco prima asportati presso il suo reparto alla fine del turno lavorativo.

Gli uomini dell’Arma hanno proceduto altresì alla perquisizione dell’abitazione della sanitaria, rinvenendo ulteriore attrezzatura ospedaliera, farmaci e dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) per un valore di mercato complessivo di oltre 10.000 euro, materiale che è stato restituito alla predetta struttura sanitaria. L’arrestata, al termine delle formalità di rito, su disposizione della autorità giudiziaria, è stata posta in libertà in attesa del processo. Sul caso l’Azienda Usl rimarca come in ogni fase delle indagini sia stata prestata la "massima collaborazione agli inquirenti". Collaborazione che sarà "ovviamente prestata anche nel prosieguo dell’iter giudiziario". L’Azienda, inoltre, si tutelerà nelle sedi appropriate "in ordine sia al danno economico che a quello d’immagine patiti a seguito della vicenda".