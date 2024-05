Furto di gioielli in casa, bottino 50mila euro. Il responsabile finisce davanti al giudice

Il colpo era grosso (circa 50mila euro di valore), ma il responsabile non ha potuto godere a lungo dei frutti di quel raid in abitazione. Fu infatti individuato con una parte della refurtiva. Per quei fatti, avvenuti nel settembre del 2022 in località Lovara di Codigoro, l’uomo è comparso ieri mattina davanti al gup Carlo Negri per l’udienza preliminare. L’imputato, assistito dall’avvocato Giuseppe Incandela, ha scelto di essere processato in rito abbreviato. L’udienza è stata quindi aggiornata per la discussione. Il bottino comprendeva orologi di lusso e gioielli di vario tipo, molti dei quali di marca Chiara Ferragni.