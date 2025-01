Gemellaggio col Comune di Weyarn. Premiato Giancarlo Pincelli

Il Comune di Weyarn ha accolto i rappresentanti del comune gellato di Terre del Reno, nell’auditorium della scuola per una cerimonia dedicata al riconoscimento di coloro che si sono distinti nella comunità e per il rafforzamento del gemellaggio tra le due città. Durante l’evento, che si tiene tradizionalmente il 6 gennaio, sono stati premiati Giancarlo Pincelli e Alois Killy, pionieri e promotori della partnership istituita il 2 dicembre 2006. Il sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi, non è potuto intervenire personalmente, ma ha fatto leggere un discorso in cui ha espresso alla comunità di Weyarn il proprio affetto e il profondo legame che unisce le due città. Presenti come rappresentanti del Comune di Terre del Reno Gabrielle Mazza e Alice Lodi, che hanno partecipato alla cerimonia in un clima di gratitudine e celebrazione. Il sindaco di Weyarn, Leonhard Wöhr, ha elogiato Giancarlo Pincelli, definendolo "il motore del meraviglioso sviluppo della nostra amicizia", riconoscendo il ruolo cruciale che ha svolto nel rafforzare i legami tra le comunità anche dopo il termine del suo mandato da sindaco. Pincelli, infatti, ha ceduto la gestione del “comitato gemellaggio” a Elena Paganini, segnando un passaggio di testimone significativo per il futuro della partnership. Il Comune di Terre del Reno rinnova il proprio impegno per il mantenimento di questo storico legame e guarda con entusiasmo alle future iniziative previste in occasione del ventennale del gemellaggio, che si celebrerà nel 2026.