Gemelli DiVersi in concerto il 13 settembre

POGGIO RENATICO

Hanno appena annunciato le date del loro tour in Italia e a sorpresa, figura il loro arrivo a settembre anche a Poggio Renatico. Loro sono i Gemelli DiVersi, che dopo il grande successo riscosso anche a Sanremo nella serata delle cover, portando la bellissima canzone ‘Mary’ con Mr Rain e l’esibizione delle Farfalle della ginnastica artistica, sono pronti ora a lanciarsi verso la parte estiva del loro tour, approdando a Poggio Renatico il 13 settembre. Al momento Poggio è una delle quattro date in regione, insieme a Castellarano, Imola e Casalgrande. Un gruppo che era stato riportato in zona grazie al Cento Carnevale d’Europa di Ivano e Riccardo Manservisi e che aveva saputo infuocare la piazza, facendo cantare e ballare tutti non solo con i loro brani iconici ma anche con l’ultimo ‘Voglio tornare negli anni 2000".

Veri e propri mattatori del palcoscenico, Strano e Thema sono capaci di live coinvolgenti come solo loro sanno fare, padroni del palco tra musica e dialogo con i fans, facendo cantare in modo trasversale le generazioni ma anche parlare di temi importanti come nel caso di ‘Mary’, nata nel 2002 e ancora oggi simbolo di speranza per tutte le donne che hanno subito abusi. "Quasi quotidianamente si sente di queste problematiche – ci avevano detto a Cento - avevamo raccontato una storia vera e anche oggi queste cose continuano a succedere. Nel nostro piccolo cerchiamo di dare un aiuto a queste persone".

