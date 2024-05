Gentiluomini in sella sulle moto classiche

Domani a Ferrara arriva il motoraduno benefico ‘The Distinguished Gentleman’s Ride’! Con 128 piloti iscritti e quasi 1.900 euro raccolti, la tappa ferrarese – organizzata da Mattia Borghi – è già un successo. Il circuito di 38 km partirà da largo Castello (ritrovo alle 9,30 e partenza alle 11:00), farà tappa all’agriturismo “Lama di Valle Rosa” per un rinfresco si concluderà dov’è iniziato per le 13. L’obiettivo della parata di gentiluomini su moto classiche e d’epoca è duplice: sensibilizzare e raccogliere fondi per la prevenzione e la cura del cancro alla prostata e promuovere la salute mentale maschile.