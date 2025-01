Ghiaccio sulle strade, parte la salatura

Sono giorni di grande freddo, con temperature molto rigide specie alle prime luci del mattino. Per questo, le strade comunali di Bondeno sono mantenute costantemente monitorate e in piena sicurezza attraverso le operazioni di salatura, avviate già da sabato 11 e proseguite anche domenica e lunedì. "Come sempre in questi casi, siamo partiti in anticipo rispetto all’arrivo del grande freddo che era stato annunciato tra le giornate di domenica e lunedì – spiega l’assessore alla Sicurezza stradale, Marco Vincenzi –. In questo modo, l’azione di salatura preventiva ha garantito la massima efficienza nonché la più alta sicurezza per gli automobilisti che si spostano lungo le strade del comprensorio comunale". La salatura viene effettuata dagli operai del Comune attraverso mezzi appositi.