’Gli ebrei in Italia’, domenica la presentazione del libro di Anna Foa sulla pagina Facebook del Meis

Domenica prossima alle 11 sarà possibile seguire in streaming sulla pagina Facebook del Meis la presentazione del nuovo libro di Anna Foa “Gli ebrei in Italia. I primi 2000 Anni” (Laterza, 2022). Il volume percorre un viaggio lungo due millenni alla scoperta della storia della presenza ebraica in Italia. Intervengono con l’autrice, l’architetto Andrea Morpurgo e il direttore del Meis Amedeo Spagnoletto (nella foto). Al libro di Anna Foa è dedicato anche il terzo episodio della nuova rubrica online: I consigli di lettura del Meishop.

Ogni mese dal Meishop, il bookshop del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, arrivano suggerimenti sui titoli da leggere, sfogliare, amare. Romanzi appassionanti, cataloghi d’arte, saggi storici e filosofici, gustosi volumi per ragazzi ed eterni ragazzi. In occasione delle commemorazioni del Giorno della Memoria, mercoledì 8 febbraio alle 16.30 il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah e CoopAlleanza 3.0 invitano alla proiezione gratuita ospitata al Bookshop del Meis (via Piangipane 81, Ferrara) de “Il pane della memoria”. Nel documentario, Elena Servi ci guida alla scoperta della straordinaria comunità ebraica di Pitigliano, la piccola Gerusalemme, di cui è l’ultimo membro rimasto. Un percorso visivo che ricostruisce le tradizioni e i luoghi caratteristici degli ebrei di Pitigliano e intraprende un viaggio nel tempo tra le pieghe della vita prima e dopo la guerra.