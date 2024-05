Gli Specialissimi ancora protagonisti

Nuovo appuntamento per gli Specialissimi che a distanza di una settimana dal proprio esordio assoluto domenica scorsa sono stati tra i protagonisti di una nuova iniziativa a base di sport e inclusione a Villa Imoletta, a Quartesana. ‘Domeniche di Sport’, un evento organizzato con il contributo di Fondazione Imoletta e il patrocinio tra gli altri dal Comitato italiano paralimpico Emilia Romagna, ha visto scendere in campo in un quadrangolare di calcio a sette gli atleti di Olimpia Quartesana, Format Ferrara e Sport in Veneto insieme agli Specialissimi biancazzurri. Al termine di una bella mattinata di divertimento finalizzata allo sviluppo della socializzazione e dell’autonomia di tutti i partecipanti, i giovani della squadra biancazzurra nata dall’attività di Spal Foundation hanno festeggiato il terzo posto nel torneo, archiviando così con gioia e soddisfazione una giornata indimenticabile.