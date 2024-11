’Golf Together’, il progetto inclusivo sul green

Si è svolta sabato la quarta edizione del torneo Golf Together 4.0, manifestazione organizzata da Cus Ferrara Golf unitamente alla delegazione di Ferrara del Comitato Italiano Paralimpico, conclusasi con la vittoria finale di Marco Pareschi, seguito da Gianluca Cavicchi e Mario Maggi. Questo torneo è l’espressione conclusiva di una progettualità con una precisa finalità, quella di sfruttare il ruolo speciale che il golf può ricoprire per le persone con diverse abilità, come contributo importante per il miglioramento della loro vita relazionale e delle loro famiglie,

unitamente alla creazione di una società maggiormente inclusiva, che sostenga il principio dello “sport per tutti”, oggi espresso anche dalla nostra Costituzione, che deve quindi trovare vera realizzazione sul campo, o meglio sul “green”, in questo caso. Il progetto è nato nel 2019 da una idea della dirigenza del Cus Ferrara Golf, che ha deciso di iniziare un percorso di avvicinamento al mondo del golf per ragazzi con disabilità, fornendo così nuova opportunità e creando un’attività integrata nuova a Ferrara. Da subito il riscontro è stato molto positivo, con la partecipazione di 12 ragazzi con disabilità fisica e intellettiva. Il torneo ha preso così il via nel 2021 e ripetuto annualmente, sempre con lo stesso successo di partecipazione e con grande soddisfazione dei tecnici, dei ragazzi e delle loro famiglie. L’attività integrata è resa possibile grazie alle regole stesse del golf, dove i giocatori con disabilità possono confrontarsi insieme a quelli normodotati in condizioni di assoluta parità; infatti, la pratica golfistica risulta uno dei pochi sport concretamente "integrato", in cui golfisti in carrozzina, ipovedenti o con disabilità intellettive possono gareggiare non solo fra di loro, ma con golfisti normodotati, dando vita a competizioni avvincenti e piene di colpi di scena. I ragazzi coinvolti sono iscritti ad Asd Gruppo Sportivo Terapeutico Anffas e Associazione Lo Specchio Odv, che storicamente si occupano di disabilità nella Provincia di Ferrara. Per il Trofeo indispensabile ance il contributo dei partner dell’iniziativa Tper e Occhio X Occhio.