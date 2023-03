Grande paura in via Caprera Reagisce al ladro in monopattino e viene accoltellata a una mano

Tenta di bloccare il malvivente che le aveva appena rubato la borsa e lui reagisce colpendola con un coltello. Avrebbe potuto concludersi in maniera ben più drammatica la disavventura accaduta ieri pomeriggio a una sessantenne ferrarese. Fortunatamente, la donna se l’è cavata con una ferita a una mano e un enorme spavento. Tutto è iniziato intorno alle 15 in pieno centro storico. La sessantenne stava percorrendo via Caprera in sella alla sua bicicletta quando si è vista venire incontro un giovane straniero su un monopattino. Sulle prime, il ragazzo l’ha superata, salvo poi tornare indietro rapidamente e afferrare la borsetta che la donna aveva riposto nel cestino della bici. Nel farlo, ha spinto con violenza la ciclista, al punto da farla rovinare a terra.

La caduta ha dato il via a istanti concitati. Afferrata la borsa, il malvivente ha lanciato uno straccio addosso alla donna, forse nel tentativo di disorientarla e fuggire senza problemi. Ma così non è stato. La sessantenne ha infatti reagito, aggrappandosi alle gambe del giovane. Colto alla sprovvista, il malvivente ha estratto un grosso coltello con il quale ha colpito la malcapitata a una mano. Così facendo, è riuscito a liberarsi e a fuggire. La donna, sanguinante e sotto choc, ha chiamato aiuto. In suo soccorso sono arrivati alcuni residenti, uno dei quali l’ha ospitata in casa in attesa dell’arrivo della polizia e dell’ambulanza. I sanitari le hanno medicato la mano, ma dopo la fasciatura la sessantenne ha preferito non andare al pronto soccorso. Nel frattempo, gli agenti hanno passato al setaccio la zona alla ricerca del rapinatore. Dell’uomo nessuna traccia, anche se poco lontano hanno ritrovato la borsetta dalla quale non era stato rubato nulla.

Federico Malavasi