Guardia di Finanza, doni ai bimbi ricoverati a Cona

Ieri il comando provinciale della Guardia di Finanzia di Ferrara, con al seguito due unità cinofile del comando provinciale di Bologna, unitamente all’AIL Ferrara hanno fatto visita ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici dell’ospedale di Cona. Erano presenti il comandante provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Gabriele Sebaste, il presidente di Ail Ferrara Gian Marco Duo e la direttrice sanitaria dell’azienda ospedaliero-universitaria Giuliana Fabbri. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse per la ricorrenza del 250° Anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. La delegazione ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di pediatria, e in particolar modo ai reparti di pediatria, chirurgia pediatrica, al day hospital oncoematologico e al pronto soccorso pediatrico. Oltre ai piccoli degenti erano presenti anche la dott.ssa Cristina Malaventura, la dott.ssa Simona Rinieri, i medici, gli infermieri e i collaboratori che hanno parlato del loro impegno quotidiano per la cura dei bambini affetti da patologie ematologiche ed oncologiche. Nel corso della visita ai bimbi ricoverati sono stati distribuiti diversi gadget istituzionali della Guardia di Finanza quali penne, matite, album da colorare, la rivista a fumetti “Finzy” ed altri piccoli doni. Inoltre i finanzieri hanno allietato la giornata dei piccoli con due unità cinofile che hanno portato nei Reparti il labrador Calma.