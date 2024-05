’Guidiamoli Insieme’ per fare solidarietà: "Acquisteremo un cane guida per ciechi"

L’iniziativa "Guidiamoli insieme", promossa dal Distretto 108Tb Lions, che comprende i club di buona parte dell’Emilia-Romagna, di alcuni territori della Liguria e del Veneto, finalizzata alla raccolta fondi per l’acquisto di un cane guida per ciechi, quest’anno fa tappa a Portomaggiore, domenica 26 maggio. Grazie al coinvolgimento dei club di automobilismo storico "Camebo" di Bologna e "Officina Ferrarese" di Ferrara, un corteo di auto partirà da Bologna, passando per Cento e Ferrara, per poi giungere a Portomaggiore dove, in piazza Umberto I, avverrà la presentazione delle auto e degli equipaggi.