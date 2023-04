I check-up oculistici? I bambini li fanno a scuola

Trenta sono stati i bambini visitati martedì scorso, e tre sono stati i casi intercettati cui è stata consigliata una visita oculistica specialistica. Si è conclusa con successo, dunque, la terza edizione dell’importante progetto ‘Sight for Kids’ del Lions Clubs International che si è tenuto a Copparo. L’iniziativa si sviluppa attraverso una campagna di informazione e prevenzione dell’ambliopia, più nota come ‘occhio pigro’. Il primo obiettivo è quello di sensibilizzare e informare genitori e insegnanti sulle problematiche da deficit dell’acutezza visiva (ambliopia) nei bambini in età pediatrica, unico momento in cui si può trattare questo problema. Troppo spesso la prima visita dal medico oculista viene effettuata in età già avanzata, o addirittura non viene effettuata del tutto. Il secondo obiettivo, conseguente al primo, è quello di contribuire alla tempestiva identificazione di deficit visivi nei bambini al fine di favorirne le cure adeguate, nei casi che non sia ancora stato effettuato un controllo specialistico.

L’intervento si sviluppa con il coinvolgimento di personale sanitario selezionato, medici oculisti e ortottisti, che hanno seguito protocolli precisi e hanno attuato uno screening efficace. Anche quest’anno, dunque, una delegazione del Lions Club Copparo, guidata dalla presidente Luisa Vacchi, ha portato gli specialisti presso le scuole per effettuare lo screening gratuito con il patrocinio del comune. Presente all’evento anche il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni. Martedì scorso, come detto, sono stati visitati trenta bambini e sono stati intercettati tre casi a cui è stato consigliato una visita oculistica specialistica.

v.f.