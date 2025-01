I ’giri armonici’ protagonisti della lezione di Manuzzi

Questo pomeriggio alle 15,30, nell’aula magna Stefano Tassinari, Roberto Manuzzi terrà la conferenza ’Gira e rigira: i giri armonici nella struttura della canzone, dalla musica medioevale al blues’. Durante la conferenza, si vedrà come i giri armonici abbiano attraversato la storia della musica, dai canti gregoriani alle progressioni che hanno definito generi come il blues e il rock. Questi schemi, semplici ma espressivi, raccontano un percorso di continuità e trasformazione, dimostrando come la musica sappia rinnovarsi pur mantenendo salde radici nel passato. Anche quest’anno, l’associazione Musicisti di Ferrara propone una nutrita serie di appuntamenti dedicati alla cultura della musica. Gli incontri sono ad ingresso libero e hanno come temi la guida all’ascolto dei generi musicali. Da più di vent’anni, l’associazione Musicisti di Ferrara organizza una serie di appuntamenti - aperti al pubblico e con accesso gratuito - nell’aula magna “Stefano Tassinari” della Scuola di musica moderna di Ferrara in via Darsena 57.

