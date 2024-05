Il commercio scende in strada con Ascom

COPPARO

Debutta oggi in centro a Copparo l’iniziativa "Shop in the street", promossa da Confcommercio con il patrocinio del Comune. Si tratta della prima edizione dell’evento che vedrà protagoniste, nei quattro sabati del mese di maggio (4-11-18-25 maggio) numerose attività di vicinato (negozi, bar, ristoranti…). Dal mattino alla sera, i commercianti esporranno le loro merci non solo all’interno dei loro negozi ma anche negli spazi antistanti le loro attività: insomma nelle strade del centro, dove verranno proposte interessanti occasioni e promozioni. "È un’idea - spiega Paola Bertelli (foto), presidente della delegazione di Confcommercio Ferrara a Copparo - sulla quale ho inteso coinvolgere il tessuto commerciale di Copparo. In questo modo intendiamo ristabilire un contatto, una relazione diretta tra i commercianti ed i consumatori. Questi ultimi potranno avvicinarsi alle attività in strada sia esso un negozio tradizionale o un ristorante: shopping e degustazione insomma per quattro sabati all’insegna della socialità più autentica. Si tratta di un modo diretto e simpatico per "riprendersi" la città, i suoi spazi con un obiettivo importante: promuovere e valorizzare le vie e le piazze del nostro abitato. Si parte dal principio che la città è viva anche e soprattutto grazie all’azione degli operatori di commercio e ristorazione".