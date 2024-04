Il diario storico del gruppo Sap presentato al parco

"E se fosse da rifare faremmo lo stesso cammino". È questo il titolo del volume, curato da Delfina Tromboni e Dante Giordano, che sarà presentato e distribuito domenica 21 aprile, alle 10, al Parco 1° Maggio di Poggio Renatico. L’iniziativa è organizzata dalla sezione Anpi poggese, il cui presidente, Angelo Zuccatelli, porterà i saluti prima dell’intervento di Paolo Minarelli, presidente dell’Anpi di San Pietro in Casale. Nel corso della mattinata sarà data lettura del Diario storico Gruppo Sap - WM Coronella-Poggio Renatico. Le Squadre di Azione Patriottica (SAP), nate per espandere la partecipazione popolare alla lotta, svolsero inizialmente azioni di sabotaggio per poi assumere un profilo maggiormente militare. Nel Diario storico è documentata l’azione della Sap di Coronella-Poggio, organizzata dall’inizio del 1943 da Walter Magri, fino alla conclusione della sua storia, quando i nazisti, il 13 marzo 1945, circondarono Gallo ed effettuarono degli arresti, cui seguirono le fucilazioni di Magri e Fernando Grandi, le torture e la prigionia di Vilmer Dalla, Alfredo Battaglini, Dante Caselli, Obes Corelli e Giuseppe Baldini.