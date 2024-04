I numeri di Sipro. Via libera in assemblea

L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il bilancio di Sipro, illustrato lunedì in assemblea in Castello, dall’amministratore unico Stefano di Brindisi. I numeri: 360mila euro ante imposte, rispetto agli 81mila del 2022. "Risultati insindacabili – ha sintetizzato di Brindisi – che parlano di un’agenzia per lo sviluppo che lavora e produce". Sono quattro i temi sui quali si è concentrata l’attività: attrattività del territorio, con vendita di lotti a Riva del Po, Ferrara Nord e manifestazioni di interesse su Comacchio; assistenza tecnica agli enti locali, con bandi realizzati assieme ai Comuni, tra cui Bondeno e Terre del Reno, dove sono presenti gli sportelli Sipro; incubatori d’impresa, con nuovi insediamenti, ampliamenti e prospettive di evoluzione e progetti europei in corso. "Con il Diplomatic Days – prosegue di Brindisi – si è voluto inaugurare un nuovo modello di promozione e sviluppo, che mira a relazioni internazionali dirette che possono rafforzare le reti territoriali. Un paradigma di marketing territoriale nel rispetto dei macro temi di interesse europeo". Poi, consolidamento dei rapporti con i Comuni, "per giungere a un censimento dello stato dell’arte delle attività produttive in termini di dimensioni, dipendenti, import, export, progetti di estensione, necessità". Rimodulazione degli incubatori che, nati per sostenere start up, "accolgono oggi aziende altamente tecnologizzate, che lavorano con mercati esteri. L’obiettivo è evolverli in distretti di aziende all’avanguardia, in possesso di brevetti, che possano creare tra loro forme di collaborazione, servendosi per la fase esecutive dei prodotti/installazioni di imprese del territorio, così da dare impulso a sviluppo e occupazione". "I risultati – così di Brindisi – confermano che possiamo guardare al futuro con fiducia dopo Il Covid. Confido in una collaborazione sempre più proficua con tutti i soggetti economici del territorio".