Il futuro è l’educazione all’ecologia

Sabato mattina, dalle 9,30 alle 11 nella Sala delle Stilate a Pomposa, promossa dall’omonima parrocchia torna il secondo appuntamento con "Ecologica-mente", per riflettere e migliorare il nostro futuro.

Tema dell’incontro è l’"Ecologia interiore chi e dove", dopo l’introduzione di don Stefano Gigli ne parleranno, con brevi interventi, Francesco Bregola, Lazzareno Poltronieri, Vincenzo Orsini, Marco Ruffato, Gabriella Ruzza, Cecilia Cinti e Lara Liboni. L’idea della giornata è di parlare di un’ecologia a tutto campo compreso il raccogliere rifiuti, ma anche declinare come l’ecologia sia qualcosa che coinvolge ogni aspetto del vivere insieme e del prendersi cura del prossimo.

Porteranno le testimonianze Francesco Bregola e Lazzareno Poltronieri, rispettivamente presidenti di Difesa Ambientale Estense e dei Buldozzer Service impegnati spesso nella raccolta rifiuti. Vincenzo Orsini, dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lagosanto illustrerà come il prendersi cura dell’ambiente si esprima anche con uno spirito di servizio nel tutelare i più piccoli davanti alle scuole e trasformare le fioriere (nella foto), davanti all’ospedale di Valle Oppio, prima posaceneri, in splendide aiuole. Marco Ruffato presidente dell’associazione Volano Borgo Antico che si è preso dell’ambiente, ridando vita e mantenendo vivo un edificio storico, il recupero di sentieri fruibili anche per i non vedenti. Gabriella Ruzza, di Ostellato una donna che si prende cura del quartiere in cui risiede e del cortile di un Istituto Tecnico col quale è nata una fattiva sinergia per la tutela degli animali e dell’ambiente.

Cecilia Cinti, referente del Circolo Laudato Si’ con varie e differenti azioni che porta avanti, tutte accomunate dall’intento di ispirare, sensibilizzare e mobilitare le comunità locali per prendersi cura della nostra casa comune e realizzare la giustizia climatica. Lara Liboni Presidente dell’ente di promozione Movimento Sportivo Popolare Italia di Ferrara che dall’esperienza del Covid che ha ideato e realizzato "Ad un passo dal cuore". Un progetto pilota che mira a raggiungere corretti stili di vita coniugando salute, sport e territorio che nel secondo anno ha aggregato oltre 200 persone provenienti dai sei comuni del Delta.

cla. casta.