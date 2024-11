‘Il Giardino dei versi’, che passione. È già boom di scrittori e poeti

Passione per la scrittura, alto il numero di componimenti pervenuti all’organizzazione de “Il Giardino dei Versi”, la rassegna poetica letteraria promossa da Mattia Viviani del ristorante ferrarese ‘Al Giardino’. Dopo 5 settimane dal varo della seconda edizione sono 40 i testi consegnati con 12 di narrativa.

I promotori sono certi che aumenteranno ancora entro il 31 gennaio (termine ultimo per l’iscrizione con opere da inviare a ulisse2008v@libero.it abbinando un contatto telefonico abilitato wapp). L’adesione è gratuita e non ha alcuna finalità promozionale, ai vincitori sarà donata una copia de “Il dialetto ferrarese moderno” (ortografia, morfologia, fraseologia) di Canzio Vandelli (interprete, traduttore, poliglotta, filologo, originario di Ferrara). Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 2 componimenti per sezione. I brani dovranno essere esposti in lingua italiana (le opere in dialetto saranno ammesse ma con testo in lingua italiana a fronte). Le opere dovranno essere inedite. Non vi è limite di lunghezza ed il tema e sarà a libera scelta. Tali testi dovranno essere di proprietà dell’autore partecipante che ne conserverà i diritti. Non saranno presi in considerazione testi che violano le norme di buon gusto o costume. I lavori più meritevoli potranno essere annoverati in una raccolta. In palio. Al 1° classificato: buono menù pesce o carne per 2 persone e targa ricordo; al 2° classificato: buono menù carne o pizza per 2 persone. La valutazione degli elaborati sarà effettuata da una giuria demoscopica composta dagli autori partecipanti (tramite una chat whastapp). Non è consentita la votazione del proprio componimento. Ogni partecipante dovrà votare obbligatoriamente 2 elaborati, tanti quante sono le posizioni da premiare. La commissione è composta dal prof. Modestino, dal dott. Russo e dal giornalista Di Natale. Decreteranno, inoltre, i 2 componimenti ritenuti qualitativamente migliori tra i pervenuti ed ai quali autori sarà assegnata l’opera grafica autografata “Retouchè” dell’artista Roberto Bianchi. Gli autori premiati riceveranno una copia del libro ’Il dialetto ferrarese moderno - II Edizione’ di Canzio Vandelli.