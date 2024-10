"Una notizia che è arrivata in maniera pesante, ma secondo me da un po’ di tempo si vedeva che così non poteva andare avanti. Non mi aspettavo fosse di una portata così grave, ma qualcosa doveva succedere. Perché per l’azienda ha subito gli impatti dei conflitti in Ucraina e nel mondo. Con l’embargo alla Russia, il nostro stabilimento ci ha rimesso molto: lavoravamo sei mesi solamente per loro. Con tutta la solidarietà possibile per l’Ucraina, Israele, la Palestina e per tutti, ora ci troviamo in questa situazione e il Governo deve darci una mano". Paolo Bisognin lavora nello stabilimento dal 2001. Prima era in un’altra azienda che aveva chiuso e delocalizzato la produzione in Spagna.